پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل در جلسه توسعه و هم اندیشی شهرستان گرمی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان توسعه راه های شمال استان را از اولویت های عمرانی این مناطق بر شمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مسعود امامی یگانه در همایش نخبگان، پیشکسوتان و معتمدان شهرستانهای گرمی و انگوت که با حضور نماینده مردم این منطقه در مجلس در اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: در جریان سفر هفته گذشته سفیر ایران در آذربایجان به اردبیل راهاندازی بازارچه آزادلو بخش موران شهرستان گرمی مغان، بارانداز ریلی یا لجستیک در پارسآباد و بازارچههای مشترک در آزادلو گرمی و بیله سوار بین ایران و جمهوری آذربایجان مطرح شد و احیای این ظرفیتها را با جدیت دنبال میکنیم.
استاندار اردبیل گفت:منافع احیای فرصتهای اقتصادی مرزی نه فقط برای استان اردبیل بلکه عاید شمال غرب کشور هم خواهد شد.
وی ادامه داد: اختیاراتی از ناحیه رئیس جمهوری به استانداران درباره مسائل و مقتضیات مرزی تفویض شده و بهزودی برای پیگیری موارد مطروحه با سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، به کشور همسایه سفر خواهم کرد.
وی افزود: نگاه دولت و شخص دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور متوازن است و در استان اردبیل نیز تلاش میکنیم با لحاظ همه ظرفیتها، امکانات و فرصتها را برای توسعه همهجانبه استان در نظر بگیریم.
امامی یگانه در تشریح برنامههای توسعه در شهرستانهای گرمی و انگوت اظهار کرد: نخستین سفر شهرستانی در مجموعه استانداری اردبیل به مقصد گرمی مغان به عنوان حرکتی هدفمند برای توجه به مسائل و مشکلات این شهرستان بود، خوشبختانه پروژههای متعددی در محورهای مواصلاتی شمال استان فعال شده است.
وی تصریح کرد: محورهای گرمی - بیلهسوار، مشگینشهر به پارسآباد و مشگینشهر - رضی - گرمی فعال است و با دستور رئیس جمهور در استان اردبیل بالغ بر ۳۹۹ کیلومتر بزرگراه ایجاد، بهسازی یا ساماندهی میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از سفر رئیس جمهور به استان اردبیل اختصاص یافت و ۲۷ هزار میلیارد ریال آن به شمال استان در نظر گرفته شد، علاوه بر این اعتبار استانی شهرستان گرمی یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال است و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل سفرهای شهرستانی به آن شهرستان اضافه شد.
استاندار اردبیل گفت: از سفر رئیس جمهور نیز سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به جاده گرمی - بیلهسوار و رضی اختصاص یافت، علاوه بر اینها سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر برای سایر پروژههای شهرستان گرمی مغان اختصاص یافته و از اعتبارات بانکها نیز در سفر رئیس جمهوری بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به استان اردبیل اختصاص یافت و ۲۰ هزار میلیارد ریال آن به گرمی اختصاص داده شد.
امامی یگانه اظهار داشت: شهرستان گرمی به لحاظ داشتن مرزی طولانی، قابلیت برخورداری از مواهب منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان را دارد و سرمایهگذاری در مرز، ارزش افزوده زیادی دارد و موضوع الحاق گرمی به منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان را پیگیری میکنیم.