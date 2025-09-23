همزمان با بازگشایی مدارس با حضور استاندار کرمان، زنگ مدرسه اُتیسم "مهر ماندگار" در کرمان نواخته شد.

استاندار زنگ مدرسه اُتیسم در کرمان را به صدا درآورد.

استاندار زنگ مدرسه اُتیسم در کرمان را به صدا درآورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی صبح امروز سه‌شنبه اول مهر ماه با حضور در مدرسه "مهر ماندگار" کرمان، زنگ آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان اُتیسم را نواخت.

وی با قدردانی از مجموعه شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ در احداث این مدرسه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه گفت: کرمان، استان کریمان و انسان‌هایی اهل بخشش و نیکوکاری است و کارهای بزرگ و ماندگاری در عرصه خیری انجام دادند.

استاندار کرمان بیان کرد: در شرایطی که عزم جدی برای ساخت مدارس و رفع کمبود فضای فیزیکی انجام می‌شود، شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان پای کار آمدند و اراده خوبی از سوی دولت نیز در حمایت از آنهاست، نیازمند یاری هر چه بیشتر خیران هستیم.

