وزیر راه و شهرسازی، امروز با غرس نهالی در دبیرستان دخترانه باقرالعلوم تبریز به پویش ملی «مهر سبز» پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، وزیر راه و شهرسازی در دبیرستان دخترانه باقرالعلوم تبریز در راستای برگزاری پویش ملی «مهر سبز» با حضور جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان، نهالی را به یاد دو دانشآموز شهید دفاع مقدس دوازده روزه غرس کرد.
وی در این مراسم که با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه و جمعی از مدیران، فرهنگیان و دانشآموزان برگزار شد، بر اهمیت پیوند میان تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.
در ادامه این برنامه، وزیر راه و شهرسازی برای تامین مسکن خانواده دو کودک شهید دانش آموز تبریزی دستور ویژه صادر کرد.
صادق در دیدار با خانواده های دو کودک شهید دانش آموز تبریزی و در پاسخ به درخواست استاندار آذربایجان شرقی دستور داد مسکن آنان تامین شود.