به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کتاب «نذر سادات» یک اثر مادرانه آرام و خواندنی است که با وجود اینکه حجم زیادی ندارد ولی روی خواننده تأثیری عمیقی ایجاد می‌کند و می‌توان از این کتاب داستان کوتاه و یا فیلم‌نامه نوشت.

کتاب «نذر سادات» مجموعه‌ای از شرح زندگی محترم منتظری مادر سردار شهید حاج «کمال فاضل» و برادرش، بسیجی خط‌شکن شهید سید «احمد فاضل» به قلم نیره حیدری چالشتری، در قطع رقعی با شمارگان هزار نسخه و به کوشش نشر شاهد منتشر شد.

نویسنده کتاب «نذر سادات» توانسته این کتاب را در ۷۶صفحه گردآوری کند و خوانندگان در فصل پایانی این کتاب می‌توانند تصاویر و اسنادی از این دو شهید والامقام را مشاهده کنند.

این کتاب به روایت داستانی از زندگی محترم منتظری، مادر سردار شهید حاج کمال فاضل و بسیجی خط‌شکن شهید سید احمد فاضل می‌پردازد که با تأیید هیئت تحریریه و تصویب کمیسیون نشر شاهد این اثر در سطح ملی با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر خواهد شد.

شهید احمد فاضل در عملیات بدر و سردار شهید حاج کمال فاضل در عملیات والفجر هشت به درجه رفیع شهادت رسیدند و امروز در آستانه تولد شهید سید احمد فاضل از کتاب زندگینامه مادر این شهیدان رونمایی شد.