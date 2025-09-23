پخش زنده
با آغاز سال تحصیلی جدید، ۳۶۰ هزار دانشآموز در استان کرمانشاه راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، به جایگاه مهم علم آموزی در همه جهان اشاره کرد و گفت:هیچ کشور و جامعهای را نمیتوان یافت که به علم و دانش بها ندهد.
محبی اظهار داشت: اگر بتوانیم از طریق علم دانشآموزان را تربیت کنیم، آینده کشور را ساختهایم و برای پیشرفت و توسعه همه جانبه آن در همه ابعاد قدم بردشتهایم.
مدیرکل آموزش و پرورش استاناز مسئولان خواست که بهای بیشتری به آموزش و پرورش بدهند و زمینهای فراهم کنند که کاستیهای این حوزه جبران شود.