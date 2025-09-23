به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا رئیسی امروز در آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مهر، گفت: دانش‌آموزان به دلیل تغذیه ناسالم دچار اضافه وزن زیادی شده‌اند و دیر خوابیدن و بازی کردن با تلفن همراه باعث شده دانش‌آموزان هم دچار کوتاه قدی شوند و هم به چشم‌هایشان آسیب وارد شود.

رئیسی با بیان اینکه امسال حتما برنامه شیر مدرسه در مدارس ابتدایی برگزار خواهد شد، افزود: همچنین غربالگری چاقی و کم‌تحرکی را ابتدا در مدارس چند استان و سپس در کل کشور برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مدرسه شهید لاری در منطقه ۱۷ تهران به صورت پایلوت مدرسه مروج سلامت خواهد بود، گفت: نیاز است که والدین، دانش‌آموزان و اولیا و مسئولین مدارس همکاری خوبی داشته باشند تا الگوی خوبی برای منطقه ۱۷ باشند و امید است که مدارس مروج سلامت را در صورت موفقیت به کل استان تهران و کل کشور تعمیم دهیم.

رئیسی با تاکید بر لزوم پرورش و تربیت دانش‌آموزان در کنار آموزش آن‌ها ادامه داد: والدین باید تربیت و آموزش را در ایام بازگشایی مدارس به معلمان بسپارند زیرا دخالت در آموزش و پرورش کودکان به ضرر خود دانش‌آموزان و والدین تمام می‌شود. آموزش‌هایی توام با موفقیت هستند که در برخی اوقات برای دانش‌آموز نیز محدودیت‌ها و قوانینی وضع شود.