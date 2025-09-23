تیم نساجی مازندران در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال، امروز در دیداری خانگی میزبان نیروی زمینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴؛ امروز سهشنبه ۱ مهر و فردا چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف برگزار میشود.
تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز سهشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف نیروی زمینی تهران میرود.
شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی که از چهار دیدار قبلی ۲ برد و ۲ مساوی و ۸ امتیاز کسب کردهاند و در رده دوم جدول قرار دارند به دنبال کسب سومین پیروزی خودشان هستند تا از همان آغاز فصل برای صعود تلاش کنند.
🔴 بلیط فروشی دیدار نساجی مازندران و نیروی زمینی تهران
🔴 برای تهیه بلیط ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کنید سپس وارد لینک زیر شوید؛
🔍 https://footballeticket.ir/buy-ticket.zul;jsessionid=C ۳ C ۰ BB ۴ A ۸۳۰۳۴۱۶ A ۰۰۶۱۶۷۶ FA ۷۷ CFD ۱ F
تیم شهرداری نوشهر هم از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه فردا چهارشنبه دوم مهرماه در تهران مهمان تیم هوادار است.
شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری نوشهر که از چهار دیدار قبلی یک برد، یک مساوی و ۲ باخت و ۴ امتیاز کسب کردهاند به فکر متوقف کردن تیم صدرنشین هوادار هستند.
اسامی داوران دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال:
سهشنبه یکم مهر ۱۴۰۴
مس سونگون _ مس کرمان
داوران: محمد میرزایی، محمد حیدری، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: شاهو اصلانی
نساجی مازندران _ نیروی زمینی تهران
داوران: غلامرضا ادیبی، علیرضا صیاد، ابراهیم امتنانی، بهمن ممشلی ناظر: رضا عبدوس
آریو اسلامشهر _ فرد البرز
داوران: میثم صفاری، مازیار معتمدنیا، علیرضا شعرانی و محمدرضا دلاوری ناظر: مجید شمس
چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان _ سایپا تهران
داوران: هادی علی نیا فرد، هارون چوپانزاده، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی ناظر: محمد دوستی
بعثت کرمانشاه _ نفت آبادان
داوران: ناصر جنگی، محسن بابایی، هادی ابراهیمی و سیاوش خالقی ناظر: مهدی پاکزاد
مس شهر بابک - نود ارومیه
داوران: مصطفی مناجاتیپور، رضا لیلامی، امیر امیری و امیرحسین یزدانی ناظر: سید امرالله طراح
هوادار تهران - شهرداری نوشهر
داوران: رضا مرادی، حمیدرضا سرتاج، احمد حقانی و امیر سجاد فتوحی ناظر: سید احمد موسوی
شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس
داوران: محمد حسین یحییزاده، اکبر عمرانی، محمد حمزهای و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری
نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم
داوران: حسین گنج خانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و امیر حمزه موسوی ناظر: جواد شرفی