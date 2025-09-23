تیم نساجی مازندران در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال، امروز در دیداری خانگی میزبان نیروی زمینی است.

نساجی به دنبال پیروزی در بازی خانگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴؛ امروز سه‌شنبه ۱ مهر و فردا چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز سه‌شنبه یکم مهرماه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف نیروی زمینی تهران می‌رود.

شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی که از چهار دیدار قبلی ۲ برد و ۲ مساوی و ۸ امتیاز کسب کرده‌اند و در رده دوم جدول قرار دارند به دنبال کسب سومین پیروزی خودشان هستند تا از همان آغاز فصل برای صعود تلاش کنند.

🔴 بلیط فروشی دیدار نساجی مازندران و نیروی زمینی تهران

🔴 برای تهیه بلیط ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کنید سپس وارد لینک زیر شوید؛

🔍 https://footballeticket.ir/buy-ticket.zul;jsessionid=C ۳ C ۰ BB ۴ A ۸۳۰۳۴۱۶ A ۰۰۶۱۶۷۶ FA ۷۷ CFD ۱ F

تیم شهرداری نوشهر هم از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه فردا چهار‌شنبه دوم مهرماه در تهران مهمان تیم هوادار است.

شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری نوشهر که از چهار دیدار قبلی یک برد، یک مساوی و ۲ باخت و ۴ امتیاز کسب کرده‌اند به فکر متوقف کردن تیم صدرنشین هوادار هستند.

اسامی داوران دیدار‌های هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال:

سه‌شنبه یکم مهر ۱۴۰۴

مس سونگون _ مس کرمان

داوران: محمد میرزایی، محمد حیدری، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: شاهو اصلانی

نساجی مازندران _ نیروی زمینی تهران

داوران: غلامرضا ادیبی، علیرضا صیاد، ابراهیم امتنانی، بهمن ممشلی ناظر: رضا عبدوس

آریو اسلامشهر _ فرد البرز

داوران: میثم صفاری، مازیار معتمدنیا، علیرضا شعرانی و محمدرضا دلاوری ناظر: مجید شمس

چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴

داماشیان گیلان _ سایپا تهران

داوران: هادی علی نیا فرد، هارون چوپانزاده، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی ناظر: محمد دوستی

بعثت کرمانشاه _ نفت آبادان

داوران: ناصر جنگی، محسن بابایی، هادی ابراهیمی و سیاوش خالقی ناظر: مهدی پاکزاد

مس شهر بابک - نود ارومیه

داوران: مصطفی مناجاتی‌پور، رضا لیلامی، امیر امیری و امیرحسین یزدانی ناظر: سید امرالله طراح

هوادار تهران - شهرداری نوشهر

داوران: رضا مرادی، حمیدرضا سرتاج، احمد حقانی و امیر سجاد فتوحی ناظر: سید احمد موسوی

شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس

داوران: محمد حسین یحیی‌زاده، اکبر عمرانی، محمد حمزه‌ای و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری

نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم

داوران: حسین گنج خانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و امیر حمزه موسوی ناظر: جواد شرفی