همایش تبین نقش سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در این همایش با اشاره به اینکه سنگرسازان بی سنگر در خط اول دفاع مقدس جان فشانی کردند، گفت: همه آنها میدانستند که جانشان در خطر حتمی است، اما با تمام وجود باز هم برای دفاع از میهن شان ایستادگی کردند.
سردار خرمدل با بیان اینکه یکی دیگر از خصوصیات جهادگران ایثارگری بود، افزود: جهادگران در مجموعه جهاد سازندگی هر چه که جامعه روستایی و دفاع مقدس نیاز داشتند را برآورده کردند.
وی در ادامه خلاقیت و نوآوری را از برجستهترین کارهای جهاد سازندگی دانست و اضافه کرد: پل خیبر و پل بعثت از شاهکارهای جهاد سازندگی در هشت سال دفاع مقدس است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر هم در این همایش به نقش مهم سنگرسازان بی سنگر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی جامعه اشاره کرد و گفت: تامین امنیت اقلام غذایی جامعه را سنگرسازان فداکار برعهده دارند.