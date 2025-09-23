پخش زنده
امروز: -
با پیگیریهای مشترک اداره منابع آب شهرستانهای گرمی و انگوت، دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل و اداره حقوقی شرکت، برای ۱۰ پلاک از رودخانههای شهرستان گرمی و انگوت جمعاً به مساحت ۲۶۱ هکتار سند مالکیت تکبرگ اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا بدرزاده، مدیر منابع آب شهرستانهای گرمی و انگوت با اشاره به سنددار شدن اراضی بستر رودخانههای گرمی و انگوت، اظهار کرد: در راستای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و حفظ حقوق بیتالمال تلاش خواهیم کرد تا کلیه اراضی بستر و تأسیسات آبی دو شهرستان سنددار شود.
وی با قدردانی از تلاش همکاران دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت، افزود: در ششماهه اول سال جاری ۱۶ کیلومتر از رودخانههای شهرستانهای گرمی و انگوت لایروبی شده است.
مدیر منابع آب شهرستانهای گرمی و انگوت گفت: با پیگیریهای مشترک اداره منابع آب شهرستانهای گرمی و انگوت، دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل و اداره حقوقی شرکت، برای ۱۰ پلاک از رودخانههای شهرستان گرمی و انگوت جمعاً به مساحت ۲۶۱ هکتار سند مالکیت تکبرگ اخذ شد.
بدرزاده با بیان اینکه ۶۵ کیلومتر از رودخانه مرزی بالهارود در حوزه شهرستان گرمی واقع شده است، تصریح کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال پروژه ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود در بازه مهدیخانلو در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عنوان کرد: در سال جاری علاوه بر جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز جدید، تعداد ۶ حلقه چاه غیرمجاز با اخذ دستور قضایی مسدود شده است.