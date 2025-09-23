به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه، بازرگانان ۱۷۱.۶ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران مورد دادوستد قرار دادند. بر این اساس و با این مقدار دادوستد، رکورد معاملات شهریورماه در آخرین روز این ماه شکسته شد.

طی این روز، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۱۱۰ میلیون دلار، ۱۲۸.۸ میلیون درهم، ۱۶.۶ میلیون یورو، ۴۳.۴ میلیون یوآن و ۷۳ میلیون روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۷۱.۶ میلیون دلار است.