به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، بر اساس گزارش‌ها، این نوجوان که اهل شهر کندوز در شمال افغانستان است، توانسته بود وارد منطقه محدود فرودگاه کابل شود و در محفظه چرخ عقب مرکزی هواپیمای KAM Air پرواز RQ- ۴۴۰۱ مخفی شود. هواپیما پس از دو ساعت پرواز، حدود ساعت ۱۱ صبح در دهلی به زمین نشست.

پس از فرود، کارکنان هواپیمایی نوجوان را در اطراف هواپیما مشاهده و موضوع را به نیروهای امنیتی فرودگاه اطلاع دادند. پسر افغان بدست کارکنان شرکت هواپیمایی دستگیر و به نیروهای نیروی امنیت صنعتی مرکزی (CISF) تحویل داده و برای بازجویی به پایانه ۳ فرودگاه منتقل شد.

در بازجویی اولیه، نوجوان اعلام کرد که از سر کنجکاوی وارد هواپیما شده و از خطرات آن آگاه نبوده است. همان روز، پسر با همان پرواز به افغانستان بازگردانده شد و هواپیما ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر فرودگاه دهلی را ترک کرد.

نیروهای امنیتی شرکت KAM Airlines پس از فرود، محفظه چرخ فرود را بازرسی کردند و یک اسپیکر کوچک قرمز را که احتمالاً متعلق به پسر بوده، یافتند. پس از انجام بررسی‌های کامل از جمله اقدامات ضد خرابکاری، هواپیما امن اعلام شد.