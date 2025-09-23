پخش زنده
پسر ۱۳ ساله افغان با پنهان شدن در محفظه چرخ فرود یک پرواز از کابل، بدون اطلاع مقامات به فرودگاه بینالمللی ایندیرا گاندی (IGI) در دهلی رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، بر اساس گزارشها، این نوجوان که اهل شهر کندوز در شمال افغانستان است، توانسته بود وارد منطقه محدود فرودگاه کابل شود و در محفظه چرخ عقب مرکزی هواپیمای KAM Air پرواز RQ- ۴۴۰۱ مخفی شود. هواپیما پس از دو ساعت پرواز، حدود ساعت ۱۱ صبح در دهلی به زمین نشست.
پس از فرود، کارکنان هواپیمایی نوجوان را در اطراف هواپیما مشاهده و موضوع را به نیروهای امنیتی فرودگاه اطلاع دادند. پسر افغان بدست کارکنان شرکت هواپیمایی دستگیر و به نیروهای نیروی امنیت صنعتی مرکزی (CISF) تحویل داده و برای بازجویی به پایانه ۳ فرودگاه منتقل شد.
در بازجویی اولیه، نوجوان اعلام کرد که از سر کنجکاوی وارد هواپیما شده و از خطرات آن آگاه نبوده است. همان روز، پسر با همان پرواز به افغانستان بازگردانده شد و هواپیما ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر فرودگاه دهلی را ترک کرد.
نیروهای امنیتی شرکت KAM Airlines پس از فرود، محفظه چرخ فرود را بازرسی کردند و یک اسپیکر کوچک قرمز را که احتمالاً متعلق به پسر بوده، یافتند. پس از انجام بررسیهای کامل از جمله اقدامات ضد خرابکاری، هواپیما امن اعلام شد.