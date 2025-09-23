به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: در نهمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی دو دستاورد فناورانه شامل ساخت جریان‌سنج چندفازی (MPFM) و دستگاه اندازه‌گیری سولفور در نفت خام که توسط متخصصان و پژوهشگران این شرکت ساخته شده‌اند، به عنوان تنها نماینده وزارت نفت موفق به کسب دو عنوان نوآوری برتر کشور شد.

حمید دریس با اشاره اینکه این جشنواره با شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به نهادینه‌سازی فرهنگ نوآوری، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات کمک کرده و بر نوآوری‌های مشتری‌محور و محتوای بومی تمرکز دارد، ادامه داد: ایده پردازی و پیاده‌سازی فرآیند نوآوری در دو طرح پژوهشی و تولید بار اول ساخت دو پروژه جریان‌سنج چندفازی (MPFM) و دستگاه اندازه‌گیری سولفور در نفت خام موفق به کسب عنوان نوآوری برتر کشور شده است.