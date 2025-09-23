پخش زنده
امروز: -
شیر زنان دوران دفاع مقدس، در کنار سایر بانوان بسیجی همدان، نقش ارزندهای در پشتیبانی پشت جبهه داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کتاب قطور دفاع مقدس پر از خاطراتی است که هر کدامش دنیایی حرف دارد، در روزهای هشت سال آتش و خون، آنچه دلهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را بیشتر گرم و زخمهایشان را درمان و به پیروزی امیدوار میکرد حضور شیرزنانی در پشت جبهه بود.
زنانی که با دستان پرمهر خود آذوقه مهیا کرده و همسران و فرزندانشان را با دعای خیر روانه جبههها میکردند.
این جلوههای زیبای حضور بانوان ایرانی در دفاع مقدس به عنوان نقش پشتیبانی و خدماتی در فراهم کردن تدارکات لازم برای رزمندگان در جبهههای جنگ از همان آغازین روزهای تهاجم دشمن شروع شد که بیشتر این خدمات به صورت خودجوش و کمتر سازمان یافته در مراکزی نظیر مساجد، حسینیهها و مدارس با مشارکت فعال بانوان صورت میگرفت.