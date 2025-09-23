به صدا درآمدن زنگ سایبری با افزایش آگاهی دانشآموزان و توانمندسازی خانوادهها
معاون فرهنگیاجتماعی پلیس فتا، از آغاز اجرای طرح «زنگ سایبری» در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه گستردهای است که با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان و توانمندسازی خانوادهها در برابر تهدیدات فضای مجازی اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سرهنگ جواد مختاررضایی در توضیح بیشتر اظهار کرد: ما به جای مقابله صرف با تهدیدات، رویکرد پیشگیرانه و آموزشی را در دستور کار قرار دادهایم. زنگ سایبری فرصتی است برای گفتوگو با دانشآموزان، معلمان و والدین درباره امنیت اطلاعات، رفتار امن در شبکههای اجتماعی و شناسایی محتوای مخرب.
وی با بیان اینکه این برنامه به صورت هماهنگ با نهادهای آموزشی و مدیران مدارس طراحی شده و شامل کارگاههای کوتاه آموزشی، توزیع بروشورهای راهنما و پویشهای مختلف است، گفت: هدف ما آن است که دانشآموزان مهارتهای ساده و کاربردی برای حفظ حریم خصوصی و تشخیص تهدیدات پایهای را بیاموزند و خانوادهها بدانند در مواجهه با مشکلات سایبری چه کاری انجام دهند.
معاون فرهنگیاجتماعی پلیس فتا با اشاره به ضرورت همراهی والدین، گفت: نقش والدین حیاتی است؛ حضور فعالانه آنان در فضای مجازی فرزندان، همراهی در انتخاب پلتفرمهای آموزشی داخلی و بهکارگیری تنظیمات کنترلی میتواند ریسکهای بالقوه را بهطرز چشمگیری کاهش دهد. این مقام انتظامی از والدین خواست تا در کنار آموزشهای مدرسه، گفتوگوهای دورهای با فرزندان درباره تجربیات آنلاینشان داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد که پلیس فتا آمادگی دارد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک با ارائه مشاوره و در صورت لزوم تشکیل پرونده بنابر دستور قضایی، از سلامت روانی و امنیت قانونی دانشآموزان دفاع کند. خانوادهها میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ارتباطی پلیس فتا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و سایت fata.gov.ir و یا مراجعه به دفاتر استانی گزارش دهند؛ تیمهای ما در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و کمکهای لازم را ارائه خواهند کرد.
این مقام انتظامی درباره اهمیت استفاده از ابزارهای بومی گفت: هر چند نمیتوان دسترسی کودکان به فضای اینترنت را به طور کامل محدود کرد، اما ترجیح استفاده از پلتفرمها و خدمات داخلی که نظارت و تضمینهای بیشتری دارند، میتواند سطح مخاطرات را کاهش دهد.
مختاررضایی یادآور شد که آموزش مهارتهای انتقادی و اطلاعرسانی درباره روشهای کلاهبرداری، ارتباطات نامناسب و اخاذی آنلاین باید از پایه در برنامههای تربیتی گنجانده شود.
وی در پایان با اعلام اینکه اجرای زنگ سایبری در استانهای مختلف آغاز شده، گفت: پلیس فتا خود را متعهد به حمایت از نسل جوان میداند و از همه نهادهای تعلیم و تربیت و انجمنهای اولیاء و مربیان دعوت میکنیم که در این مسیر همراه ما باشند. سلامت دیجیتال دانشآموزان، مسئولیت اجتماعی همگانی است.