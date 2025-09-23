پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز خدمات صمصامی از آغاز عملیات ساخت کانال بتنی در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،علی نصیری گفت: این طرح با هدف بهبود و تضمین آبیاری حدود ۳۰ هکتار از باغات سیفآباد اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت این کانال در آبیاری باغات منطقه سیفآباد، گفت: ساخت کانال بتنی، گامی اساسی برای رفع مشکلات انتقال آب و بهبود وضعیت آبیاری باغات این منطقه است.
وی افزود: با اجرای این طرح انتظار میرود تا حد زیادی از هدر رفت آب جلوگیری شده و بازده آبیاری در باغات سیفآباد افزایش یابد.