کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی، در برخی ساعات به‌ویژه در مرز شرقی و مناطق مستعد استان، کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین با عبورامواج کم‌دامنه ضعیف از فراز میانی جو، در این مدت گاهی افزایش ابر رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به ادامه روند کاهش دما تا روز پنجشنبه گفت: احتمال خسارت سرمازدگی محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه از جمله ذرت علوفه‌ای صبح پنجشنبه در ارتفاعات شهرستان‌های سرپیشه و قائن دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۳۵ ثبت شد.

زارعی افزود: همچنین در این مدت کاهش دید افقی از ایستگاه‌های بیرجند، سرایان، بشرویه حاجی آباد، سربیشه، طبس و فردوس گزارش شده است.