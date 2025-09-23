پخش زنده
امروز: -
نخستین واحد تولید گچ گیپتون شمال غرب کشور در سلماس ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در شهرستان سلماس، طرحی صنعتی در حال تکمیل است که میتواند به تغییرات اقتصادی چشمگیری در این منطقه منجر شود.
واحد تولیدی گچ پلیمری که برای اولین بار در سطح شمال غرب کشور گچ گیپتون تولید خواهد کرد، به زودی وارد مرحله بهرهبرداری میشود.
ابراهیمی مدیر واحد تولیدی میگوید:این واحد تولیدی با ۶۰ درصد پیشرفت و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال احداث است.
او گفت: واحد صنعتی گچ سلماس قادر خواهد بود گچهای پلیمری، ضدآب، ضدحریق و گچ گیپتون را تولید کند و نیازهای داخلی و کشورهای همسایه را تأمین نماید.
علایی فرماندار سلماس هم گفت: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از این واحد تولیدی حمایت کنیم و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار این واحد قرار دهیم. این پروژه نه تنها به رونق اقتصادی شهرستان سلماس کمک میکند، بلکه به اشتغالزایی و تقویت تولید ملی نیز میانجامد .
برای توسعه اقتصادی و صنعتی و اشتغالزایی در شهرستان، خانم فرمنش، رئیس اداره منابع طبیعی سلماس نیز اعلام کرد که حدود یک هکتار زمین برای اجرای طرحهای جدید به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
واحد تولیدی گچ سلماس با ظرفیت اسمی ۳۰۰ تن در روز، میتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، برای بیش از ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کند.
این نوع گچ معمولاً به عنوان یک محصول ترکیبی از گچ طبیعی و مواد افزودنی خاص ساخته میشود تا ویژگیهایی مانند مقاومت بیشتر در برابر آب، حرارت، و آسیبدیدگیهای فیزیکی را به آن اضافه کند.
گزارش دارد....