به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از پیشرفت چشمگیر استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: استان مرکزی در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی کشور قرار گرفته است.

محمود محمودی در جلسه هماهنگی صنعت برق با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با اشاره به ظرفیت‌های در دسترس استان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، افزود: در حالی که استان‌های اصفهان و یزد در زمینه احداث و تنوع نیروگاه‌های خورشیدی پیشتاز هستند، استان مرکزی نیز با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی مناسب و میزان بالای تابش خورشید، عملکرد بسیار مطلوبی داشته است.

او با بیان اینکه میانگین تولید برق از هر کیلووات نیروگاه خورشیدی در کشور حدود ۱۴۵۰ کیلووات ساعت در سال است، گفت: این میزان در استان مرکزی به ۱۸۳۰ کیلووات ساعت رسیده که نشان‌دهنده بهره‌وری بالا و ظرفیت فوق‌العاده این منطقه در تولید انرژی پاک است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز گفت: میانگین زمان واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران در استان، فقط ۴ روز کاری است که استان مرکزی را در جایگاه نخست کشور قرار داده است.

محمدی افزود: تاکنون ۲۱۱ مورد واگذاری زمین به مساحت ۴۸۷۲ هکتار بر اساس ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، برای اجرای طرح‌های خورشیدی انجام شده است.