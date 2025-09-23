به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برخورد ۲ خودروی سواری کوئیک و پراید در ناغان منجر به مصدومیت ۷ نفر شد.

نرگس عسگری، افزود: مصدومان این حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی رعایت سرعت مجاز، توجه به علائم راهنمایی‌ورانندگی، پرهیز از استفاده تلفن همراه هنگام رانندگی، حفظ فاصله ایمن با خودرو‌های دیگر، بررسی سلامت فنی خودرو پیش از حرکت و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی از جمله مواردی است که می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.