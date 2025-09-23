پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان همدان از افزایش یک تا دو درجهای دماهای صبحگاهی و روزانه استان در پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی با بیان اینکه به نظر میرسد روز جمعه علاوه بر افزایش سرعت باد و افزایش ابر یک تا دو درجه دماهای صبحگاهی و روزانه استان افزایش یابد، افزود: از امروز تا پنجشنبه عمدتاً آسمان استان صاف و آفتابی بوده و از نظر دمایی تا روز جمعه ثبات نسبی دماها را کم و بیش انتظار داریم.
او تصریح کرد: کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین پنج و ۲۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در این مدت گل تپه با چهار درجه سانتیگراد خنکترین و ملایر، اسدآباد و نهاوند با ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان گزارش شدهاند.