به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی با بیان اینکه به نظر می‌رسد روز جمعه علاوه بر افزایش سرعت باد و افزایش ابر یک تا دو درجه دما‌های صبحگاهی و روزانه استان افزایش یابد، افزود: از امروز تا پنجشنبه عمدتاً آسمان استان صاف و آفتابی بوده و از نظر دمایی تا روز جمعه ثبات نسبی دما‌ها را کم و بیش انتظار داریم.

او تصریح کرد: کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین پنج و ۲۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در این مدت گل تپه با چهار درجه سانتیگراد خنک‌ترین و ملایر، اسدآباد و نهاوند با ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.