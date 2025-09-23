به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار سردشت در آیین نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدرسه پروین اعتصامی، بزرگترین سرمایه هر کشور را نیروی انسانی آن دانست و گفت: ثروت اصلی هر ملت، انسان‌های توانمند و متعهدی هستند که با علم و مهارت می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.

ریباز میرزایی با تأکید بر ضرورت توجه به تحصیل و تربیت نسل آینده افزود: یادگیری دانش و مهارت یک نیاز اساسی برای جامعه است و آینده ایران اسلامی به دست دانش‌آموزانی ساخته می‌شود که امروز در کلاس‌های درس در حال تلاش و یادگیری هستند.

فرماندار سردشت خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی مسئولان و اولیای آموزش و پرورش، فراهم‌کردن مسیر دانش برای دانش‌آموزان و حمایت از آنان در مسیر کسب علم و مهارت است.

عثمان محمودپوری، رئیس آموزش و پرورش سردشت نیز با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۴ هزار و ۸۶۷ دانش‌آموز در قالب ۳۰۲ واحد آموزشی و یک هزار و ۱۰۴ کلاس درس با همراهی یک هزار و ۹۸۴ معلم فعالیت آموزشی و پرورشی خود را در شهرستان سردشت آغاز کرده‌اند.