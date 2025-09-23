پخش زنده
دانش آموزان کلاس سوم دبستان امام سجاد شهرک دوکوهه اندیمشک یاد شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه آرمین موسوی را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نخستین روز از ماه مهر و بازگشایی مدارس، همکلاسیهای شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سید آرمین موسوی در کلاس سوم دبستان دبستان امام سجاد شهرک دوکوهه اندیمشک با برگزاری مراسمی یاد و خاطره این کودک شهید را گرامی داشتند.
همکلاسیهای شهید سید آرمین موسوی با نصب عکس این شهید گرانقدر و اهدای شاخه گل یاد و خاطره دوست شهید خود را گرامی داشتند. در این مراسم دوستان و معلم شهید موسوی در خصوص ویژگیهای این شهید سرفراز مطالبی بیان کردند.
شهید سید آرمین موسوی در تاریخ سیام شهریور ماه سال جاری در حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس به اراضی کشاورزی دوکوهه شهرستان اندیمشک به همراه سید غلامعباس موسوی و سیده سیاه گیس موسوی، پدر و مادر خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.