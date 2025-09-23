به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی غیب‌الهی، اعلام کرد: این سرشماری با هدف پایش دقیق ظرفیت‌های تولیدی، برنامه‌ریزی هدفمند برای تخصیص نهاده‌ها و به‌روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات زنبورداری کشور به مدت ۱۲ روز صورت می‌گیرد.

وی با استناد به آمار رسمی سال ۱۴۰۳ افزود: استان یزد با دارا بودن ۷۶۰ زنبوردار فعال و ۹۸ هزار و ۳۷۰ کلنی، موفق به تولید ۶۳۰ تن عسل شده که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این استان در صنعت زنبورداری کشور است.

وی ادامه داد: جابجایی کلنی‌ها در بازه زمانی ۵ تا ۱۷ مهرماه موجب اخلال در روند سرشماری شده و این امر باعث عدم آمارگیری دقیق و محرومیت زنبورداران از طرح‌های حمایتی آتی خواهد شد.

غیب‌الهی در پایان ضمن تقدیر از تعاونی‌های زنبورداران و همکاری زنبورداران یزدی در بازه زمانی سرشماری، یادآور شد: پیش‌شرط برخورداری از خدمات بیمه‌ای، تسهیلات، نهاده دولتی (شکر)، صدور مجوز فعالیت، مجوز‌های کوچ و برنامه‌های آموزشی تخصصی، انجام آمارگیری دقیق از تعداد و محل کلنی‌های موجود خواهد بود.

زنبورداران برای دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم‌های خود اظهاری از هم اکنون می‌توانند به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها و مراکز جهادکشاورزی مراجعه کنند.