پخش زنده
امروز: -
معاون وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشت دانههای روغنی باید در اولویت کشت پائیزه استانهای مختلف کشور قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه اول مهر 1404 در نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی از آمادگی کامل برای آغاز سال زراعی جدید خبر داد و از مسئولان استانی خواست تا با جدیت در جذب نهادهها و اجرای الگوی کشت اقدام کنند.
وی با اشاره به آغاز فصل کشت از نیمه شهریور، اظهار داشت: بذر بسیار مرغوبی تهیه شده و تمامی نهادههای مورد نیاز برای شروع کشت فراهم است. توسعه کشت دانههای روغنی باید در اولویت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها قرار گیرد.
آنجفی تصریح کرد: امسال هیچ مشکلی در خرید کلزا، گلرنگ و سایر دانههای روغنی وجود ندارد؛ بهای بذر به موقع پرداخت شده و شرکتهای واردکننده روغن و کنجاله نیز برای عقد قرارداد پای کار آمدهاند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین بذر گندم نیز گفت: امسال با پیشبینیهای دقیق و همکاری شرکتهای تأمینکننده، ۵۰۰ هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و هیچ استانی نباید با مشکل مواجه باشد.
وی همچنین از افزایش اقبال کشاورزان به کشت جو خبر داد و گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمتها، انتظار داریم سطح زیر کشت جو امسال افزایش یابد و ستادهای زراعت استانها باید در چارچوب الگوی کشت، تناسب و تنوع زراعی را رعایت کنند.
آنجفی ضمن ابراز امیدواری در خصوص در پیش رو داشتن سال زراعی پربار، از مدیران استانی خواست با آمادگی کامل در نشست تخصصی الگوی کشت که با حضور اعضای کارگروه ملی و نمایندگان وزارتخانههای مرتبط برگزار خواهد شد، شرکت کنند.