به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز برداشت گردو در استان گفت: این استان هفت هزار و ۱۰۰ هکتار باغ بارور گردو دارد که پیش بینی می‌شود ۱۴ هزار و ۲۰۰ محصول از آن برداشت شود.

برداشت محصول گردو از هفت هزار و ۹۲۰ هکتار از باغ‌های استان آغاز شد.

محمد رضا اصغری افزود: از مجموع هفت هزار و ۹۲۰ هکتار از باغ‌های گردوی استان، هفت هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و مابقی به صورت نهال (غیربارور) است.

اصغری، میانگین عملکرد باغ‌های گردو در هر هکتار را ۲دو تُن محصول خشک اعلام کرد و گفت: شهرستان‌های ارومیه و سردشت بیشترین میزان تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی، با یادآوری اینکه ارقام گردوی کشت شده اغلب بذری و از ژنوتیپ‌های مختلف است، اظهارکرد: در سال‌های اخیر ارقام خارجی و نهال‌های کشت بافتی و پیوندی نیز در سطح وسیع جایگزین ارقام بذری شده است به طوریکه می‌توان به رقم چندلر، فرنور، پدرو، فرنت و فرانکت و کاغذی اشاره کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این استان از نظر تولید گردوی با کیفیت و به کارگیری تکنیک‌های جدید تولید از جمله دستگاه‌های برداشت، تولید نهال گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود کارشناسان صاحب نظر از رتبه داران تولید گردو در کشور محسوب می‌شود.

آذربایجان‌غربی با دارا بودن رتبه ششم تولید گردو در کشور از استان‌های پیشتاز در زمینه این محصول باغی است.