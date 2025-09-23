همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه روایت رهبر انقلاب از دوران دفاع مقدس با عنوان «در لباس سربازی» در موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این نمایشگاه، بخش‌های منتشرنشده‌ای از اسناد اقدامات و مکاتبات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز بخش‌هایی از مأموریت‌ها و پشت صحنه فرماندهی نظامی ایشان در سال‌های جنگ تحمیلی هشت ساله در قالب ۱۴۰ پوستر به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه «در لباس سربازی» تا پایان هفته دفاع مقدس هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ پذیرای علاقمندان و بخصوص طلاب، دانشجویان و دانش آموزان در موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت واقع در میدان مفید، بلوار شهید آوینی است.