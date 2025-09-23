دانش آموزان اصفهانی باهمراهی پاک بان ها و پارک بانان به مدرسه رفتند.

سلام پاک بان‌ها و پارک بان‌ها به دانش آموزان اصفهانی

سلام پاک بان‌ها و پارک بان‌ها به دانش آموزان اصفهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت اولین روز ماه مهر و بازگشایی مدارس، شهرداری اصفهان در یک حرکت خلاقانه با استقرار نیرو‌های نارنجی پوش پاک بان، سبز پوشان پارک بان و نیرو‌های کنترل و نظارت خود در مسیر‌ها و چهارراه‌های اصلی این منطقه با انرژی مثبت دانش آموزان را همراهی کردند.

محمدمهدی کریمی افزود: در نخستین روز ماه مهر و همزمان با بازگشایی مدارس جمعی از پارک بانان شهر اصفهان باهمراهی نیرو‌های کنترل ونظارت در مسیر‌ها وچهار راه‌های اصلی برای برقراری امنیت، دانش آموزان را در راه ورود به مدرسه بدرقه کردند و حال خوب را به آنان هدیه دادند تا سال تحصیلی جدید را با شادی ونشاط شروع کنند.

وی از همه رانندگان وسایل نقلیه خواست در ساعات اولیه روز هنگام رانندگی احتیاط بیشتری داشته باشند و گفت: نیرو‌های نارنجی پوش شهرداری امروز با شعار «مراقب نوگلان باغ زندگی باشیم» در معابر و گذرگاه‌های اصلی منطقه ۱۴ شهرداری حاضر شدند تا علاوه بر کمک در ایجاد امنیت تردد دانش آموزان، به رانندگان وسایل نقلیه این پیام مهم را تاکید کنند که احتیاط و رانندگی با سرعت مطمئن به ویژه در ساعات اولیه روز که دانش آموزان در راه رفتن به مدرسه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است.