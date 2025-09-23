عصر دیروز به علت شکستگی خط لوله انتقال آب شهر دهلران، آب برخی مناطق این شهر با افت فشار و قطعی مواجه شد که امروز این مشکل رفع و آب، وصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور عوامل فنی اداره آب و فاضلاب شهری، ساعت ۱۰ صبح امروز شکستگی لوله‌های انتقال آب به طور رفع و مشکل قطعی آب برطرف شد.

فرماندار ویژه دهلران در بازدید میدانی از محل شکستگی خط انتقال آب گفت: به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب آشامیدنی دهلران، در برخی از مناطق، شاهد شکستگی خط لوله توزیع آب هستیم که با تخصیص اعتبارات لازم این مشکل برطرف می‌شود.

مراد یگانه از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای رفع و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی دهلران طی امسال خبر داد و افزود: رایزنی برای تخصیص حدود یک صد میلیارد تومان دیگر از طریق منابع استانی در دست پیگیری است.

گفتنی است؛ هم اکنون مشکل قطعی آب شهر دهلران مرتفع شده است و تا ساعات آینده آب به طور کامل در شبکه جریان خواهد یافت.