رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نخستین جلسه درس خارج اصول فقه سال تحصیلی جدید، با بازخوانی جنگ اخیر؛ از شهادت فرماندهان تا نقش مردم و رهبری، بر اتحاد مردم، جایگاه رهبری و استقامت نیرو‌های مسلح در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: دشمنان گمان می‌کردند کشور ظرف چند روز متلاشی خواهد شد، اما «مردم با وجود اختلاف سلیقه و مشکلات اقتصادی، در دفاع از وطن و اسلام یکپارچه شدند» و همین اتحاد «بزرگ‌ترین سلاح ملت» برای کشور است.

آیت الله آملی لاریجانی جنگ اخیر را «در حقیقت مواجهه مستقیم با آمریکا» توصیف کرد و اسرائیل را «حیوان دست‌آموز آمریکا» دانست.

وی همچنین افزود: اگر حمایت واشنگتن نباشد، موجودیت این رژیم فرو می‌پاشد؛ همان‌طور که در روز‌های چهارم و پنجم جنگ دوازده‌روزه، آمریکا مجبور به دخالت مستقیم شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگزینی سریع فرماندهان شهید و اطمینان‌بخشی رهبری در اوج بحران، این تدبیر را «نماد نصرت الهی» خواند و گفت: «این اعتماد به وعده خداوند است که دل‌های مردم را آرام و جبهه مقاومت را استوار نگاه داشت و مقام معظم رهبری با سخنان متقن و توصیه‌های الهی خویش در این جهت بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.».

اما محور دیگری از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش حوزه و تبلیغ دین بازگشت.

آیت الله آملی لاریجانی با هشدار درباره برداشت‌های غیرمستند در برخی منابر گفت: «نمی‌توان با خواب یا برداشت‌های سست، دین را تبلیغ کرد. تبلیغ باید اجتهادی و مستند باشد؛ همان‌طور که در فقه و به پشتوانه مبانی اصولی با دقت استنباط می‌کنیم.»

این استاد حوزه تأکید کرد جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند شناخت صحیح اسلام و ارزش‌های اخلاقی و عمل به آنها است و برای بیدارباش انسان کافی است توجه کند: «با مرگ، این بدن مادی از بین می‌رود، ولی حقیقت انسان باقی می‌ماند. این حقیقت به رزق معنوی نیاز دارد. اگر دل زنگار بگیرد، دیگر نمی‌تواند از آن رزق‌های معنوی بهره‌مند شود. انسان باید توجه کند در مسیر بی‌نهایتی که در پیش دارد با چه توشه‌ای حرکت می‌کند.»

آیت الله آملی لاریجانی گفت: روحانیت باید با دو بال «شناخت دین» و «عمل دینی» پرواز کند: «هم باید در فهم کتاب و سنت بکوشیم و هم در اخلاق عامل باشیم.»

درس خارج سال جدید آیت‌الله آملی لاریجانی در حوزه علمیه قم آغاز شد.

این جلسات از روز شنبه تا سه‌شنبه در حوزه علمیه ولی‌عصر (عج) برگزار می‌شود؛ خارج اصول وی به بحث علم اجمالی و خارج فقه به کتاب الصوم اختصاص دارد.