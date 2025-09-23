فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری و طرد ۳ تبعه بیگانه غیرمجاز که بدون مدارک اقامتی در سطح شهرستان فعالیت داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ علی طاهری گفت: در راستای اجرای طرح کنترل اتباع بیگانه و با هدف ارتقای امنیت محله محور، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ تبعه بیگانه فاقد مدارک قانونی شدند که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و سپس از شهرستان طرد شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با تأکید بر تداوم طرح‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع با اقامت غیرقانونی اتباع خارجی افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.