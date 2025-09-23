به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این بسته‌ها شامل لوازم‌التحریر، کتاب و نوشت‌افزار‌های ضروری است که به دست دانش‌آموزان عشایری رسیده است.

رئیس اداره عشایری نیز ضمن قدردانی از این اقدام، بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه آموزشی تاکید کرد.

خدیری افزود: توزیع این بسته‌های آموزشی، نه تنها بار بزرگی از دوش خانواده‌ها برداشت، بلکه انگیزه‌ای تازه برای تحصیل در میان دانش‌آموزان عشایری ایجاد کرد.