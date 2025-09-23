پخش زنده
بیش از یک هزار بسته آموزشی از سوی خیران عشایر به دانشآموزان مدارس کم برخوردار از جمله بخش کوهسارسلماس اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این بستهها شامل لوازمالتحریر، کتاب و نوشتافزارهای ضروری است که به دست دانشآموزان عشایری رسیده است.
رئیس اداره عشایری نیز ضمن قدردانی از این اقدام، بر اهمیت مشارکتهای مردمی در توسعه آموزشی تاکید کرد.
خدیری افزود: توزیع این بستههای آموزشی، نه تنها بار بزرگی از دوش خانوادهها برداشت، بلکه انگیزهای تازه برای تحصیل در میان دانشآموزان عشایری ایجاد کرد.