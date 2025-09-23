پخش زنده
هواشناسی جوی نسبتا پایدار را برای خوزستان تا روز پنجشنبه پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و سپس از اواسط روز پنجشنبه تا روز شنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان شاهد ابرناکی در سطح استان خواهیم بود. تا فردا تغییرات دمایی محسوس نیست، اما طی روزهای پایانی هفته دما روندی افزایشی خواهد داشت.
همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعدازظهر، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۲ و ایذه با دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.