فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۴ تن چوب‌ام دی اف فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران ایستگاه بازرسی خمه الیگودرز حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ تن چوب‌ام دی اف فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار هاشمی فر در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست: علاوه بر اجتناب از کالا‌های فاقد مجوز، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.