به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰، با حضور بیش از ۱۳۰ آتش‌نشان از ۲۸ ایستگاه در مدارس اصفهان زنگ ایمنی به صدا درآمد.

امید باقری افزود: در این برنامه آتش‌نشانان ضمن اهدای شاخه گل به دانش‌آموزان، نکات مهم ایمنی و اصول رفتار صحیح در شرایط اضطراری را آموزش می‌دهند.

وی گفت: در هر مدرسه یک یا چند دانش‌آموز به عنوان «همیار آتش‌نشان» معرفی خواهند شد تا در ترویج فرهنگ ایمنی در بین همکلاسی‌های خود نقش‌آفرینی کنند.

باقری ادامه داد: اجرای این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، افزایش آمادگی دانش‌آموزان و تقویت ارتباط میان سازمان آتش‌نشانی و جامعه دانش‌آموزی است.

وی از شهروندان خواست با رعایت ایمنی و توجه به شعار هر شهروند، یک آتش‌نشان، مراقب جان و مال خود و دیگران باشند؛ آتش‌نشانان نیز با آمادگی کامل در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات هستند.