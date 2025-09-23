با تهاتر شهرداری و مالکین املاک معارض در منطقه ۱۸ پایتخت؛
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
شهردار ناحیه ۵ منطقه ۱۸ تهران گفت: با اتخاذ برنامهای مدون و تهاتر با مالکان تعدادی از املاک معارض واقع در بلوار خلبج فارس، دسترسی خودروهای امدادی به بیمارستان فیاض بخش و وسائط نقلیه سنگین به گمرک آسانتر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
ناصر نمازی با بیان این نکته که بیمارستان شهید فیاض بخش در بلوار خلیج فارس از جمله مراکز درمانی پر تردد این بخش از پایتخت بوده و بطور شبانه روز به هزاران نفر از شهروندان خدمات ارائه میدهد، گفت: با توجه به کثرت ترددهای صورت گرفته شهروندان و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشائی گرههای ترافیکی در این محدوده، تردد خودروهای امدادی از درب اصلی منع و به دیگر مبادی ورودی وخروجی منتقل که بدلیل وجود تعدادی ملک معارض در ابتدای خیابان پیروزی، این امر با اختلال مواجه شده بود.
وی ادامه داد: در پی طرح مطالبات مکرر مسئولان این مرکز درمانی، معتمدین محلی و شهروندان، تمهیدات لازم برای تهاتر با مالکین این املاک، عملیات تخریب و عقب نشینی انجام و مسیر برای تردد آسانتر خودروها بازگشائی شد.
به گفته نمازی با انجام این حجم از عملیات عقب نشینی بطول به مساحت ۳۰۰ متر مربع، معضل گرههای ترافیکی و همچنین نبود دسترسی آسان وسائط نقلیه به این مرکز درمانی و گمرک برطرف شد.