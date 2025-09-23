پخش زنده
استاندار سمنان از افزایش توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان به ۴۰ رام قطار در شبانهروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند گفت: به دنبال طرح مطالبه مردم دامغان در خصوص کاهش توقف قطارهای مسافری مسیر تهران- مشهد در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان و با توجه به اهمیت تامین تردد ایمن برای شهروندان، این موضوع از طریق مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد.
استاندار سمنان با یادآوری کاهش توقف قطارهای مسافری در ایستگاه دامغان در نیمه دوم مردادماه امسال افزود: در هفتههای اخیر، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران طی نامهای با افزایش توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان از ۳۲ رام قطار به ۴۰ رام قطار در شبانهروز در پاییز امسال موافقت کرد.
کولیوند با تاکید بر اینکه اجرای دقیق برنامه زمانی توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان و دیگر شهرهای استان رصد می شود گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، پیگیریهای دیگری نیز برای تسهیل بهرهمندی دانشجویان و عموم مردم از حملونقل ریلی در حال انجام است .