آغاز نمایشگاه صنعت، ابزارآلات صنعتی و کارگاهی با حضور ۲۵۰ شرکت
پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت و دومین نمایشگاه ابزارآلات صنعتی و کارگاهی با حضور ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این دو نمایشگاه در فضایی بیش از ۸۵ هزار و ۸۴۰ مترمربع شامل سالنهای سرپوشیده و محوطه فضای باز میزبان بازدید کنندگان است.
نمایشگاه امسال با حضور فعال شرکتهایی از کشورهای چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا، هند، کرهجنوبی و ژاپن و همچنین مجموعههای مطرح داخلی همراه برگزار شد.
برگزارکنندگان هدف از این نمایشگاه را ایجاد تعامل، تبادل اطلاعات، کسب نظر مشتریان، حفظ موقعیت در بازار و شناسایی زمینههای توزیع کالا عنوان کردهاند.
در این دوره آخرین دستاوردها و فناوریهای حوزه ابزارآلات صنعتی، کارگاهی، تراشکاری، قالبسازی، ماشینآلات برقی و دستی به نمایش گذاشته شده است.
از جمله برنامههای جانبی نمایشگاه، میتوان به نشستهای تخصصی با حضور انجمنها و فعالان صنعت قالبسازی، کارگاههای آموزشی و معرفی فناوریهای روز در حوزه CNC و مهندسی شو اشاره کرد.
بر اساس این گزارش؛ در مراسم اختتامیه، از مشارکتکنندگان برتر قدردانی خواهد شد.
پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت و دومین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات صنعتی و کارگاهی از اول تا ۴ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان است.