اطلاعرسانی هوشمند پیش از قطع آب با بهرهگیری از سامانه GIS در آبفای اصفهان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای منطقه ۵ شهر اصفهان گفت: در ادامه کاربردیسازی سامانه اطلاعات مکانی GIS در آبفای استان اصفهان، برای نخستین بار فرآیند اطلاعرسانی قطع موقت آب در بخشی از شهر، با بهرهگیری از سامانه نجما (وب GIS شرکت) محقق شد.
مهدی فتحیان افزود:: در این طرح با بهرهگیری از مختصات ثبتشده در سامانه اطلاعات مکانی GIS، ۲۲۹۹ مشترک در بخشی از محدوده تحت پوشش این منطقه شناسایی و پیامکهای اطلاعرسانی هدفمند برای آنان ارسال شد.
وی گفت: بررسیهای انجامشده در بازه زمانی قطع آب نشان داد که حجم تماسهای ورودی به سامانه ۱۲۲ به شکل محسوسی نسبت به موارد مشابه کاهش یافته که نشاندهنده اثربخشی اطلاعرسانی هدفمند بوده است.
وی در خصوص مزایای استفاده از سامانه GIS برای اطلاعرسانی در مورد زمان قطعیهای برنامهریزیشده آب افزود: استفاده از این سامانه، نقش مهمی در مدیریت بحران، شفافیت ارتباط با مشترکان، کاهش تماسهای اضطراری، مدیریت بهتر مصرف آب و در نتیجه افزایش رضایت عمومی دارد.
پیش از این، اطلاعرسانیهای قطعی موقت آب از طریق رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی صورت میگرفت و پیامک ویژه مشترک ارسال نمیشد ولی در حالحاضر این قابلیت برای کل استان اصفهان فعال شده است.