به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در نخستین روز آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با بازگشایی مدارس، صبح امروز در مراسمی با حضور استاندار، زنگ مهر و ایثار و مقاومت در هنرستان علاقه‌مندان رشت نواخته شد.

استاندار در این مراسم با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید، بر لزوم اثربخشی در فرایند تعلیم و تربیت در مراکز آموزشی تاکید کرد و تحقق توسعه‌ی همه جانبه همراه با عدالت اجتماعی را مرهون تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی دانست.

هادی حق شناس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های توسعه ایی گیلان بر محور اقتصاد دریامحور، کشاورزی و گردشگری، گفت: آموزش نیروی کار جوان و آینده ساز باید با لحاظ این ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی باشد تا روند توسعه در استان تسریع شود.

وی در همین رابطه راه اندازی هنرستان‌های مرتبط با علوم و فنون دریایی را ضروری دانست و افزود: شرط تحقق اقتصاد دریامحور، تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در این حوزه است.

استاندار همچنین با استناد به برنامه‌ی هفتم توسعه، ساخت ۵۰۰ هتل در سراسر کشور را از موارد لحاظ شده در این برنامه دانست و گفت: سهم گیلان از این رقم ۵۰ هتل است که می‌تواند به رونق صنعت و اقتصاد گردشگری کمک کند.

هادی حق شناس در ادامه به ظرفیت‌های بالقوه‌ی گیلان در حوزه‌ی آب و نزولات آسمانی اشاره کرد و افزود: در سه روز گذشته به اندازه میانگین کل کشور در گیلان بارندگی داشتیم، اما باز هم در فصل زراعی با مشکل کمبود آب مواجه هستیم.

استاندار در پایان از وزارت آموزش و پرورش خواست امکانات سخت افزاری آموزش مدارس را متناسب با ظرفیت‌های بالقوه‌ی گیلان برنامه ریزی کند تا بتوان اقتصاد و اشتغال استان را در راستای توانمندی‌ها رونق بخشید.

معاون سازمان تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم ضمن قرائت پیام وزیر گفت: رسالت معلمان تربیت نسلی با هویت ملی و در تراز تمدن نوین اسلامی ست.

حامد انصاری افزود: در سال تحصیلی جدید ۵۷۰ هزار معلم در سراسر کشور، ۵۴۷ هزار کلاس درس را اداره خواهند کرد.

نرگس دستیار، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان نیز گفت: امسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در ۳ هزار و ۸۸۰ مدرسه‌ی استان آماده شده‌اند تا زمینه‌ی تحصیل ۳۶۷ هزار دانش آموز گیلانی را در مقاطع ابتدایی، متوسطه‌ی اول و دوم مهیا کنند.

در ادامه‌ی این مراسم از مادر شهید دانش آموز امیرعلی چترعنبرین تقدیر شد.

امیر علی در حمله‌ی تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی به آستانه‌ی اشرفیه به درجه‌ی رفیع شهادت نائل آمد.

افتتاح زمین چمن هنرستان علاقه‌مندان رشت نیز از دیگر برنامه‌های استاندار در این مراسم بود. این زمین ورزشی که محوطه‌ی هنرستان علاقه‌مندان رشت، واقع در روبروی انبار نفت واقع است، هزار و ۱۵۰ متر مربع وسعت دارد و برای ساخت آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پس از پایان این مراسم استاندار از نمایشگاه دستاورد‌های فنی و هنری دانش آموزان هنرستان علاقه‌مندان رشت بازدید کرد.

پس از این بازدید استاندار در پویش مهر سبز ویژه‌ی درختکاری در مراکز آموزشی شرکت کرد و یک نهال در محوطه‌ی هنرستان علاقه‌مندان رشت غرس کرد.