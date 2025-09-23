امروز: -
برگزاری مراسم روز جشن بازگشایی مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴

برگزاری مراسم روز جشن بازگشایی مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴ امروز ۱ مهر در مدرسه سبحان علوی با حضور شهردار محترم منطقه و عضو شورای شهر تهران و رییس سازمان آتش نشانی شهر تهران برگزار شد
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ - ۱۲:۲۷
برچسب ها: بازگشایی مدارس ، سال تحصیلی جدید ، دانش آموزان
