به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در بخش دفاع و حاکمیت ملی گفت: استقرار بیش از ۶۰ واحد از نیرو‌های واکنش سریع در مرز‌های شمال و شمال شرقی کشور (منطقه سوکره)، با هدف ارتقای توان دفاعی برای حفاظت از تمامیت ارضی انجام شده است.

ولادیمیر پادرینو، با اشاره به لزوم ارتقاء آمادگی دفاعی و نیز مبارزه قاطعانه‌تر با قاچاق مواد مخدر و اسلحه اعلام کرد، نیرو‌های واکنش سریع با استقرار در مجاورت کشور ترینیداد و توباگو به پاکسازی این منطقه می‌پردازند که محل فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، اسلحه و مهمات، سوخت و انسان است.

معاون رئیس جمهور افزود: ما قصد داریم آن منطقه را از وجود هر باند و هر شبکه قاچاق مواد مخدر و سلاح که در آن قلمرو فعالیت می‌کند پاکسازی کنیم و این دستوری از فرمانده کل قوا، نیکولاس مادورو است و ما در تلاشیم ضمن پاکسازی این مناطق، سد دفاعی محکمی در برابر تهدید‌ها و تهاجم خارجی ایجاد کنیم.