پخش زنده
امروز: -
صدور مجوز سرمایهگذاریهای خارجی در خراسان جنوبی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: سرمایهگذاری خارجی به عنوان مکمل تأمین زیرساختها و توسعه پایدار استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ذاکریان افزود: در یک سال اخیر ۱۷ طرح سرمایهگذاری خارجی جدید به ارزش بیش از ۹۵ میلیون دلار در استان مصوب شده که از این تعداد، ۷ طرح با ارزش ۴۵۰ میلیون دلار به بهرهبرداری رسیده و برای ۳۳۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
وی گفت: سه مورد از این طرحها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شامل دو نیروگاه خورشیدی در خوسف و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در سربیشه است و همچنین ۱۰ طرح دیگر به ارزش بیش از ۶۲ میلیون دلار در دست ساخت است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان افزود: طرحهایی که مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت کردهاند ۴۳ درصد و طرحهای به بهرهبرداری رسیده ۴۱ درصد افزایش داشته و اشتغالزایی آنها نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.
ذاکریان گفت: از آغاز امسال نیز ۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی در قالب ۷ طرح به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار صادر شده است که ۴۴ مگاوات آن در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بوده و سرمایهگذاران از کشورهای چین، امارات و بریتانیا در این طرحها مشارکت دارند.
وی افزود: صدور مجوزهای بینام یکی از شاخصهای مهم برای تسریع روند سرمایهگذاری است که تاکنون ۲۰۹ مجوز در خارج از شهرکها و ۷۶ مجوز در داخل شهرکها و نواحی صنعتی صادر شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی گفت: برای رفع چالش تأمین زمین مناسب، در مرکز خدمات سرمایهگذاری با همکاری دستگاههای اجرایی، ۷۷۷ قطعه زمین شناسایی شده که آماده معرفی به سرمایهگذاران است.
ذاکریان همچنین از رونمایی کیف دیجیتال سرمایهگذاری استان خبر داد و افزود: این کیف شامل نسخه مکتوب و دیجیتال اطلاعات کامل فرصتهای سرمایهگذاری، مشخصات زمینها و امتیازات آنهاست.
وی گفت: کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری نیز بهروزرسانی شده که شامل طرحهای مختلف در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، انرژی و صنایع دانشبنیان است و ترجمه آن به پنج زبان زنده دنیا در دست اقدام است.
به گفته ذاکریان، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با بهرهگیری از کارشناسان متخصص به عنوان نقشه راه سرمایهگذار، در حال ارائه خدمات مشاورهای و تسهیلگری برای اجرای طرحهای اقتصادی است.