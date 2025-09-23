به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز استان خوزستان، در پنجمین جلسه ستاد مبارزه با جرایم خاص، بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مهم تأکید و از ضابطان قضایی خواست با به‌ کارگیری تمام ظرفیت‌ها، مجرمان این پرونده‌ها را در اسرع وقت شناسایی و دستگیر کنند.

خلفیان در این جلسه بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های با اهمیت تأکید کرد و اظهار داشت: ضابطان قضایی باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، چالش‌هایی که منجر به اخلال در امنیت و آسایش جامعه می‌شوند، باید شناسایی شود.

وی افزود: همچنین باید به‌صورت تخصصی برای رفع آنها راهکار‌های لازم اتخاذ شود. دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به اهمیت ایجاد امنیت پایدار در جامعه گفت: امنیت و آسایش مردم وظیفه اصلی ماست و همه باید با جدیت تمام در این زمینه تلاش کنیم. مبارزه با جرایم باید با اقدامات پیشگیرانه مؤثر همراه باشد.

دادستان مرکز استان خوزستان بر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های مهم و خاص تأکید کرد و اظهار داشت: این نوع پرونده‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و پیگیری جدی، فوری و مستمر برای شناسایی و دستگیری متهمان امری ضروری است.

بابک عیوضی گفت: ۵ پرونده مهم با موضوعات قتل، سرقت و پرونده‌های کثیرالشاکی در نشست مسئولان قضایی بررسی و مقرر شد با همکاری نیرو‌های انتظامی و امنیتی، شناسایی و دستگیری مجرمان فراری در این پرونده‌ها با حساسیت و فوریت پیگیری شوند.