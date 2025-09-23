پخش زنده
امروز با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان و اعضا شورای توسعه قرآنی، راهکارهای هر چه بهتر مطالعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست شورای توسعه قرآنی گیلان به اشاره به جایگاه ارزشمند این کتاب مقدس گفت: بهره گیری از کلام الهی زندگی بشریت را دگرگون خواهد کرد.
وی با بیان اینکه لازم است مطالعه و انس با قرآن کریم در جامعه جدی گرفته شود، افزود: آرامش، عاقبت بخیری و سلامت روح و روان؛ با توجه به آیات کلام الهی فراهم میشود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه ارتباط با خدا و خواندن قرآن و عمل به آن، انسان را در مسیر درست زندگی قرار میدهد گفت: احترام به قرآن و توجه به جایگاه ارزشی آن زمینه سلامت جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه باید جوانان و نوجوانان را با فرهنگ غنی قرآنی آشنا کرد گفت: باید حمایت از فعالان و حافظان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست به شورای توسعه قرانی گیلان اشاره کرد و گفت: مهمترین وظایف این شورا ساماندهی و هماهنگی قرآنی، فرهنگ سازی، نظارت و فعالیتهای قرآنی در استان است.
حجت الاسلام محمد علی نجفی، به طرح مسابقات قرآنی آلاء در استان اشاره کرد و گفت: این طرح برای نخستین بار در استان و کشور و به صورت تیمی و مربی محور برگزار شد، و مورد استقبال ویژه نوجوانان این استان هم قرار گرفت و در آن هزار و پنج مربی قرآنی شرکت کردند.