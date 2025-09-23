به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست شورای توسعه قرآنی گیلان به اشاره به جایگاه ارزشمند این کتاب مقدس گفت: بهره گیری از کلام الهی زندگی بشریت را دگرگون خواهد کرد.

وی با بیان اینکه لازم است مطالعه و انس با قرآن کریم در جامعه جدی گرفته شود، افزود: آرامش، عاقبت بخیری و سلامت روح و روان؛ با توجه به آیات کلام الهی فراهم می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه ارتباط با خدا و خواندن قرآن و عمل به آن، انسان را در مسیر درست زندگی قرار می‌دهد گفت: احترام به قرآن و توجه به جایگاه ارزشی آن زمینه سلامت جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه باید جوانان و نوجوانان را با فرهنگ غنی قرآنی آشنا کرد گفت: باید حمایت از فعالان و حافظان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست به شورای توسعه قرانی گیلان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظایف این شورا ساماندهی و هماهنگی قرآنی، فرهنگ سازی، نظارت و فعالیت‌های قرآنی در استان است.

حجت الاسلام محمد علی نجفی، به طرح مسابقات قرآنی آلاء در استان اشاره کرد و گفت: این طرح برای نخستین بار در استان و کشور و به صورت تیمی و مربی محور برگزار شد، و مورد استقبال ویژه نوجوانان این استان هم قرار گرفت و در آن هزار و پنج مربی قرآنی شرکت کردند.