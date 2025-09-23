پخش زنده
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند، از تولید بیش از ۸۰۰ تن عسل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل الهیاری گفتوگو با خبرنگاران؛ با بیان اینکه شهرستان مرند با داشتن شرایط آب و هوایی متنوع، مراتع سرسبز و پوشش گیاهی غنی، در زمینه پرورش زنبورعسل و تولید فرآوردههای مرتبط اظهار کرد: طبق آمارهای سال گذشته ۸۲۶ زنبورستان با ۶۱ هزار و ۹۶۳ کندو در شهرستان مرند وجود دارد. اشتغالزایی این زنبورستانها یک هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم است و بیش از ۸۰۰ تن عسل در شهرستان مرند تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه مراتع طبیعی و گیاهان دارویی این منطقه، کیفیت عسل تولیدی را در سطح بالایی قرار داده و باعث شده عسل شهرستان مرند در بازارهای داخلی و حتی صادراتی جایگاه ویژهای پیدا کند، ادامه داد: تنوع گیاهی، از جمله وجود گونههایی مانند آویشن، گون، شبدر و سایر گیاهان کوهستانی، باعث شده عسل تولیدشده در این شهرستان علاوه بر طعم و رنگ مطلوب، خواص دارویی فراوانی نیز داشته باشد
وی با بیان اینکه فرآوردههای جانبی زنبورداری مانند برهموم، ژل رویال و موم زنبور نیز میتوانند بازار اقتصادی این بخش را گستردهتر کنند، اضافه کرد: این محصولات در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی کاربرد وسیعی دارند و ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
الهیاری بیان کرد: سرشماری زنبورستانها از ۵ تا ۱۷ مهر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در این شهرستان، آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه، آمار پایه و اساس برنامهریزی، توسعه و پیشرفت است، تاکید کرد: نخستین گام در مراحل برنامهریزی، داشتن تصویری روشن از واقعیتهای موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصتها، نیازها و تنگناهای اساسی، برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامهریزی مناسب کرد.
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند داشتن آمار و اطلاعات در حوزه تولید را یکی از اجزای اصلی و ضروری برای تصمیمگیریهای سطوح مختلف مدیریت دانست و تصریح کرد: سیاستگذاران، برنامهریزان و کارشناسان برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری و تعیین خطمشی، برنامهریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامهها و نیز فعالان اقتصادی برای شناسایی جایگاه و وضعیت کشور از نظر اقتصادی، به این دادههای آماری نیاز دارند.
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند نیز گفت: در سال جاری عملیات میدانی طرح سرشماری سراسری زنبورداریها با حضور بیش از ۳۰ نفر از کارشناسان پهنه در سطح ۷ مرکز و دفترجهاد کشاورزی، بامشارکت اتحادیههای شهرستانی زنبورداری و سایر واحدهای ذیربط جهاد کشاورزی پیشبینی شده است.
احمد علیمحمدی بیان کرد: براساس این سرشماری، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری اعم از تعداد و نوع کلنیها، ظرفیت و همچنین آمار تولید محصولات زنبورعسل شامل عسل، ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر، نوع و نژاد زنبورعسل، تعداد بهرهبرداران و اطلاعات مربوط به بهرهبرداران نظیر سن، جنسیت و سطح سواد اخذ و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای استانی و تشکلهای شهرستانی زنبورداری و سایر واحدهای ذیربط ثبت میشود.
وی افزود: در سرشماری سال جاری همچنین اطلاعات مربوط به تلفات در زنبورستانها در اثر عوامل قهری، سمپاشی و یا بیماریها هم مورد توجه ارزیابان قرار میگیرد.
آمارگیری از زنبورستانها به مدت ۱۳ روز است، لذا برای تکمیل فرم خود اظهاری سرشماری به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار خود مراجعه کنند. ضمناً کوچ ونقل و انتقال زنبورستانها در بازه زمانی سرشماری ممنوع است.