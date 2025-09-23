قدرت مردم و ایستادگی ملی با اتکا به لطف الهی دشمن را در جنگ ۱۲ روزه ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در دومین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان به جنگ ۱۲ روزه و بنای دشمن برای نابودی ملت و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: مگر دشمنان چیزی کم داشتند که علیه ملت ایران بکار نبردند اما این قدرت مردمی و ایستادگی ملی با اتکا به لطف الهی بود که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم ناکام گذاشت.

در این مراسم از زحمات و خدمات ۸ساله سردار مظاهر مجیدی قدردانی شد و سردار حسین زارع کمالی به عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین همدان معرفی شد

سردار علی فدوی تصریح کرد: راه ملت ایران روشن و سعادتمندی آن حتمی است چرا که باور داریم وعده خدا حق است .

او در ادامه با اشاره فرامین و نکات راهبردی امام خمینی ره در مورد دفاع مقدس گفت: ما در جنگ تحمیلی به دنیا نشان دادیم که می توان ابهت شرق وغرب عالم راشکست و بیداری مردم منطقه را رقم زد .

سردارسرلشگر علی فدوی مطالعه نامه مفصل حضرت امام در پایان دفاع مقدس را ضروری خواند و گفت: این رهنمود جامع، پاسخی قاطع به همه بهانه جویی هاست و راه استقامت و ایستادگی را به روشنی نشان می دهد .

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ کفار علیه مسلمین را بی وقفه دانست و افزود: هیچ زمانی نبوده که دشمن علیه ما در جنگ نبوده باشد

سردارفدوی علت ناکامی دشمن را عمل به تکالیف الهی و خدایی بودن ملت ایران دانست و تصریح کرد: جنگ همه جانبه ۴۷ ساله بنا به وعده خداوند نه تنها ما را ضعیف نکرده بلکه روز به روز ما قویتر شده ایم؛ چرا که ما به تکلیفمان عمل کرده ایم و نتیجه را خداوند مشخص خواهد کرد .

نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم هدف الهی را سرلوحه کار رزمندگان اسلام ونیروهای مسلح دانست وگفت: امروز اگر ما توانسته ایم در مقابل زیاده خواهی ها بیاستیم بدین خاطر است که هدف الهی همچنان سرلوحه کار ماست .

آیت الله شعبانی موثقی، سپاه و بسیج را دارای ظرفیت تربیتی و فرهنگی بسیاردانست و گفت: انسجام بین نیروهای مسلح کشور خود موجب هم افزایی شده و مردم را آسوده خاطر کرده است که هرگونه تجاوزی با شدت پاسخ داده خواهدشد .

استاندار نیز استان را در مسیر توسعه پایدار دانست و ادامه داد: ۵۰سیاست کلی نظام که تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست برای ما مانند قانون لازم اجراست و نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران با تامین امنیت وحفظ وحدت روند توسعه و براورده شدن خواست مردم را تسریع کرده است .

حمید ملانوری شمسی تصریح کرد: امنیت و آرامش خاطر بستر ساز حرکت های اجتماعی و اقتصادی است و در این زمینه ما همواره قدردان نیروهای مسلح هستیم .

استاندار همدان، مدیریت و حفظ آرامش و امنیت استان در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مثال زدنی برشمرد و گفت انسجام و اتحاد مردمی در استان همدان در بالترین سطح قرار دارد.

فرمانده سابق سپاه انصارالحسین همدان هم در این مراسم گفت: ما کارمان را با شهدا شروع کردیم و انشاالله با شهدا هم به پایان خواهیم رساند .

سردار مظاهر مجیدی کار فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار گری ،شهادت و ایستادگی را محور فعالیت های چند ساله خود برشمرد و گفت: برگزاری دو کنگره بزرگ و تاثیر گذار در سطح ملی، افتخار سربازان ولایت در سپاه انصارالحسین است .

او وحدت و همدلی را سرلوحه همراهی با ارکان حاکمیت در استان برشمرد وگفت امروز همه نیروهای مسلح وقوای سه گانه در استان دست در دست هم در خدمت مردم هستند .

حجت الاسلام والمسلمین الیاس نجاری مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین استان نیز در این مراسم گفت:امروز و در دفاع مقدس ۱۲روزه روح وغیرت و پژواک حماسه سازی های دوران دفاع مقدس ۸ساله را می بینیم.

وی افزود: امروز دراین مراسم پرچم خدمت و استقامت از دست پیشکسوتی متواضع به دست ولایتمداری تازه نفس سپرده می شود تا راه شهدا وخدمت به مردم را ادامه دهد .