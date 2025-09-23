به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی سرپوشیده بوکان گفت: عملیات احداث این سالن که زمین آن اهدایی شهرداری بوکان به میزان یکهزار و ۷۵ متر مربع است، با اعتبار اولیه ۲۳ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

پیمان آرامون افزود: امسال مبلغی بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان برای اجرای هشت طرح در آذربایجان‌غربی تخصیص یافته است که احداث سالن ورزشی سرپوشیده بوکان با اعتباراولیه ۲۳ میلیاردتومان، یکی از این طرحهاست و پیش بینی می‌شود تا یک سال دیگر به اتمام برسد.

نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: باید با اجرای برنامه‌های ویژه در هفته دفاع مقدس، یاد شهدای دفاع مقدس را گرامی بداریم که با جانفشانی و اهدا خون خود درمقابل ظلم ایستادگی و میهن را با فدا کردن جان خود از گزند دشمنان حفظ کردند.

قسیم عثمانی، بر تسریع در اتمام این طرح تأکید کرد و افزود: امید است که با اتمام این طرح جوانان ورزشکار بتوانند از این ظرفیت ایجاد شده از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی به نحو شایسته استفاده کنند.

عثمانی اظهار کرد: اجرای اینگونه طرح‌های ورزشی باعث صرفه جویی در هزینه‌های درمانی در آینده و همچنین باعث پیشگیری از بسیاری ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

فرماندار شهرستان بوکان هم در این مراسم گفت: با بهره برداری از این طرح در زمان مقرر گام دیگری به تعادل بخشی برخورداری از سرانه ورزشی در مناطق مختلف بوکان نزدیک خواهیم شد.

خشایارصنعتی افزود: با شتاب بخشی به طرح‌های عمرانی در شهر‌ها و روستا‌های بوکان و تحقق اهداف چهارساله امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به وضعیت مطلوبی در زمینه تحقق اولویت‌ها و برخورداری از سرانه‌های آبادانی دست یابیم.

احداث اتوبان سقز- بوکان و بوکان- میاندوآب، نهایی سازی مطالبات متقاضیان مسکن ملی، طرح‌های بازآفرینی شهرستان، مشکلات مناطق حاشیه نشین، طرح مهم ورودی بوکان از مسیر ناچیت، اقدامات انجام شده در زمینه را‌ههای روستایی، تأمین قیر رایگان برای طرح‌های راهسازی روستایی از جمله مسائل، مشکلات و نیاز‌های مردم شهرستان است، که فرماندار بوکان به آنها اشاره کرد و خواهان اعتبار و پیگیری از سوی مسئولان استان شد.