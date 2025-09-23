وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح کشور تولید داخلی را محور مقابله با جنگ اقتصادی دشمن خواند و گفت: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی سلاح اصلی مقابله با تحریم‌های دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (سه‌شنبه) در آئین پیش‌راه‌اندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی و کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع داخلی اظهار داشت: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی سلاح اصلی مقابله با تحریم‌های دشمن است؛ همچنین این پروژه‌ها بخشی از تلاش‌های وزارت دفاع برای ایجاد زنجیره ارزش کامل پتروشیمی و کاهش خام‌فروشی است.

امیر سرتیپ نصیرزاده تولید داخلی را سلاح اصلی مقابله با تحریم‌های دشمن و جنگ اقتصادی هوشمند دانست و گفت: نقش مردم و مسئولان در تحقق این اهداف بسیار مهم است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت دانش و آموزش افزود: دانش، نخستین هدف دشمن در دوران مختلف بوده و توسعه آموزش و پژوهش باید محور برنامه‌ریزی‌های ملی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ساماندهی مدیریتی و شناسایی مدیران توانمند تلاش می‌کند که پروژه‌ها با بهره‌وری کامل و بدون نیاز به کنترل مداوم پیش برود.

امیر سرتیپ نصیرزاده تأکید کرد: صنایع دفاعی و اقتصادی کشور باید با اجرای دقیق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه یابند تا استقلال و قدرت ملی تقویت شود.