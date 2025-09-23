به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آیین نواخته شدن زنگ مدارس، امام جمعه اهل تسنن شهرستان نقده، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: در اوایل انقلاب دشمن ۳۱ شهریور را برای آغاز جنگ انتخاب کرد تا جلو پیشرفت علم و دانش کشورمان را بگیرد که با پاسخ کوبنده و حضور مردم در جبهه‌های حق علیه باطل رو‌به‌رو شد.

ماموستا تمرنژاد با اشاره به اینکه اولین کلمه نازل شده بر قلب پیامبر اکرم (ص) ( اقرا ) بوده، این نشانه جایگاه علم و دانش در دین مبین اسلام است و شما دانش آموزان باید تذهیب، تحصیل و ورزش به گفته مقام معظم رهبری میتوانید قله‌های علم و دانش را در جهان فتح کنید.

علی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده نیز در این مراسم به ارائه عملکرد یک ساله پرداخت و افزود: امروز ۱۸۳ مدرسه با ۹۰۹ کلاس درس آماده آغاز سال تحصیلی در شهرستان نقده است.

شهرستان نقده دارای ۲۶ هزار دانش آموز و هزار و ۶۰۰ معلم و کارکنان است.