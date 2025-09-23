سال تحصیلی جدید با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی درمدارس سنندج و شور و اشتیاق ۳۰۸ هزار دانش آموز کردستانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در نخستین صبح پاییزی مهرماه, مدارس استان حال و هوای متفاوتی داشت و حیات مدرسه‌ها پر از شور و هیجان دانش آموزان بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: علم اموزی, توجه به جایگاه انسانیت, قدرشناسی از والدین ومعلمان از مهم ترین رکن های تعلیم و تربیت است و همواره باید مورد توجه و تکریم قرارگیرند

زهرا مظفر مشاور وزیرآموزش و پرورش در امور ایثارگران نیز در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامی‌داشت سالگرد دفاع مقدس، گفت: مدرسه باید کانونی برای پرورش دانش‌آموزانی باشد که با ترکیب علم و ایمان، آینده کشور را بسازند و معلمان و مدیران نقش کلیدی در این فرآیند دارند و باید با ایجاد فضای سالم و خلاقانه آموزشی، زمینه بروز استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کنند.

علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در آیین بازگشایی مدارس اظهار کرد: اگر سه رکن خانواده، مدرسه و دانش‌آموز با همراهی و هم‌اندیشی کنارهمدیگر قرار داشته باشند، بی‌تردید نسلی تربیت خواهد شد، که سرمایه اصلی توسعه پایدار وهمه‌جانبه ایران خواهد بود.

سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در آیین بازگشایی مدارس استان با قدردانی از زحمات معلمان، مدیران و خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: آموزش اساس توسعه است و سرمایه انسانی هر کشور بزرگ‌ترین دارایی آن به شمار می‌رود، این سرمایه در مدارس و کلاس‌های درس شکل می‌گیرد و ما وظیفه داریم با استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته، نسلی توانمندتر از نسل امروز تربیت کنیم.

فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم از افتتاح ۷۵ مدرسه جدید با بیش از ۳۲۴ کلاس درس در کردستان خبر داد وگفت: با کمک خیرین و حمایت‌های دولت، ۶۰۰ کلاس درس به سیستم‌های گرمایشی استاندارد مجهز شده است.